Бывший глава Серпуховского района Шестун объявил сухую голодовку

Осужденный за коррупцию экс-глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун, который около двух месяцев назад объявил голодовку, теперь отказался от воды. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на его супругу Юлию Шестун.

Она рассказала, что причиной такого решения стало требование этапировать его на допрос за 300 км — из Торжка в Ногинск.

По словам супруги осужденного, он отказывается есть 57 суток. Таким образом, Шестун протестует против нарушения своих прав и прав других заключенных, уточнила она.

Шестун заявила, что с момента начала голодовки ее муж похудел с 95 до 70 кг, его медицинские показатели на фоне сахарного диабета и болезни сердца ухудшились, анализы показывают очень высокий уровень калия в крови.

«Сам Шестун сообщил, что допросить его намереваются в рамках уголовного дела об оскорблении судьи Татьяны Юферовой (в декабре 2020 года она вынесла ему приговор)», — дополнила она.

Ранее стало известно, что против жены экс-главы Серпуховского района Александра Шестуна возбуждено уголовное дело.

Экс-главу Серпуховского района арестовали летом 2018 года. Он проходит по статьям УК РФ об особо крупном мошенничестве, легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления, незаконной предпринимательской деятельности и получении взятки в особо крупном размере.

В декабре 2020 года суд приговорил Шестуна к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима. 20 февраля 2021 года Московский областной суд признал приговор законным. В начале марта его этапировали в колонию.