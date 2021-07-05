В Великобритании снимают ограничения по COVID-19

В Великобритании планируют отменить обязательное ношение масок и соблюдение социальной дистанции. Об этом сообщает издание Sky News.

C 19 июля носить маски в общественном транспорте, магазинах и гостиницах можно будет добровольно. Власти рассчитывают продвинуться вперед в борьбе с пандемией во время четвертого этапа снятия ограничений.

Итоговое решение о том, нужно ли продолжать последний этап борьбы с коронавирусом, примут через неделю после полученных сведений и статистики о заболеваемости COVID-19.

Также правительство решило не заставлять людей пользоваться внутренними COVID-паспортами, требующимися для посещения баров и пабов, а также других общественных мест.

Предполагается, что с 19 июля больше не прекратят действие требования по ограничению социальных контактов и соблюдению безопасную дистанцию, возобновится работа ночных клубов и других заведений. Кроме того, отменят ограничение количества зрителей на концертов и спортивных матчах, будет снято обязательное требование об удаленной работе.

Ранее у индийского штамма COVID-19 обнаружили две мутации «дельта плюс».

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