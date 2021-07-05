Суд в Петербурге запретил аниме «Акира»

Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга признал запрещенным к распространению в России японское аниме «Акира», сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

«Информация может нанести вред здоровью и психическому развитию детей. Суд требования административного истца удовлетворил», — сказано в сообщении.

Аниме опубликовано на портале WorldArt и рассказывает о банде байкеров-подростков и религиозном культе. Оно позиционируется как первый мультфильм, в котором используется 24 кадра в секунду, при том, что обычно частота кадров в аниме составляет 12-15 кадров в секунду.

Ранее детский омбудсмен рассказала про опасные для детей аниме.

20 января петербургский суд запретил аниме «Тетрадь смерти» и «Инуяшики» на территории России.

В феврале 2021 года Колпинский районный суд Санкт-Петербурга признал запрещенным к распространению в России аниме «Аки и Сора», размещенное на сайте AnimeTeatr. Также были признаны запрещенными к распространению аниме-сериалы «Князь тьмы и герой», «Князь тьмы с задней парты», «Клинок маню» и «Натюрморт в серых тонах», опубликованные на портале YummyAnime.

В апреле под запрет попали анимэ-сериалы «Этот замечательный мир», «Зомбиленд. Сага», «Кошачий рай», «Любимчик принцесс» и «О моем перерождении в слизь».