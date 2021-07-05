Ученые рассказали о симптомах индийского штамма коронавируса

Симптомы штамма коронавирусной инфекции «дельта» стали схожи с симптомами сильной простуды, например с головной болью и насморком. Об этом свидетельствуют данные исследования британских ученых из ZOE COVID Symptom Study — некоммерческой инициативы, которая поддерживает исследования по COVID-19, передает Telegraph.

Согласно документу, в настоящее время наиболее типичными симптомами коронавируса являются также боль в горле, чихание, постоянный кашель.

«COVID сейчас действует по-другому: он больше как сильная простуда среди молодежи», — сказал руководитель исследования, британский эпидемиолог Тим Спектор.

Накануне пульмонолог Алексей Никишенков рассказал, что «дельта»-штамм коронавируса может проявиться в виде расстройства желудочно-кишечного тракта. Эти данные подтвердил иммунолог Владимир Болибок, отметив, что для штамма «дельта» характерен так называемый «желудочный синдром» или «желудочный ковид».

До этого во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что мир проходит через очень опасную стадию пандемии из-за новых штаммов коронавирусной инфекции.