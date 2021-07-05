ФСБ пресекла деятельность двух неонацистских группировок последователей Марцинкевича

Федеральная служба безопасности России совместно с МВД пресекла деятельность двух неонацистских группировок, созданных последователями Максима Марцинкевича (Тесак) в Брянске, Перми и Комсомольске-на-Амуре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Отмечается, что была пресечена деятельность группировки «Национально-возрожденческая стезя русского патриотизма» и неонацистской организации «Молодежная организация Русь».

По данным ФСБ, участники группировок выступали за «изгнание из России» мигрантов из Северного Кавказа и Центральной Азии, создание «белого» государства и установление в Российской Федерации «нацистского строя», а также намеревались создать всероссийскую радикальную политическую структуру.

Задержанные распространяли листовки с высказываниями экстремистского характера, наносили граффити с призывами к насильственным действиям в отношении лиц неславянской внешности, ЛГБТ-активистов, планировали вооруженное участие в несогласованных акциях, готовились к выездам на протестные мероприятия в Москву и Санкт-Петербург, планировали нападения на правоохранителей и тд.

В ходе обысков силовики изъяли у злоумышленников огнестрельное и холодное оружие, книги экстремистского содержания, националистическая атрибутика и тд.

Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия в рамках возбужденных уголовных дел продолжаются.

27 июля 2017 года Бабушкинский суд Москвы признал Тесака виновным, в том числе в разбое, хулиганстве и умышленном уничтожении имущества, и назначил ему наказание в виде 10 лет колонии строгого режима. Сторонники Марцинкевича получили сроки от трех до 10 лет.

Суд установил, что Марцинкевич совершил действия, направленные на возбуждение вражды по отношению к лицам, выделенным по признакам национальной принадлежности.

Тесак был участником движения «Реструкт» (националистическое движение, является запрещенным на территории России) и лидером скандального проекта «Оккупай-педофиляй», заявленной целью которого является борьба с педофилами.

16 сентября 2020 года Максим Марцинкевич был найден мертвым в одиночной камере СИЗО в Челябинске. По официальной версии следствия, он покончил с собой.