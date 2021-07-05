ФСБ показала кадры задержания членов ИГ*, планировавших теракты в России

Федеральная служба безопасности обнародовала кадры задержания членов международной террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России), которые планировали совершить теракты летом текущего года в Москве, Астрахани и Кабардино-Балкарии, передает РИА «Новости».

На первых кадрах видно, как силовики (некоторые из них в гражданской одежде) вытаскивают мужчину из белой иномарки, надевают на него наручники и сажают в грузовик.

Далее оперативники проводят рейд у деревянного дома, где нейтрализуют террориста. В здании сотрудники ФСБ находят материалы с террористическим содержанием, в том числе флаг ИГ, телефоны с переписками с радикалами и др.

Ранее сообщалось, что в результате проведенных оперативно-следственных мероприятий Федеральной службой безопасности были нейтрализованы шесть преступников в Астраханской области и Кабардино-Балкарии, еще двое были задержаны в российской столице.

До этого стало известно, что столичный суд арестовал сторонника ИГ, который планировал совершить теракты в Москве и Астраханской области. Фигуранту было предъявлено обвинение в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 205.1 УК РФ, ч. 1.1 ст. 205.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.