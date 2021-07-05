Эстония планирует закрыть границу с Россией из-за ситуации с коронавирусом

Эстония ужесточает правила пересечения российско-эстонской границы из-за распространения коронавируса в России. Об этом сообщает Postimees.

Отмечается, что министр юстиции Эстонии Марис Лаури предложила своему ведомству к 8 июля разработать законопроект, который, в частности, предусматривает возможность закрытия границы в случае ухудшения эпидемиологической обстановки в России.

Ранее сообщалось, что треть россиян не поедут в отпуск из-за закрытых границ.

Согласно данным оперативного штаба на 4 июля, в России с начала пандемии выявлен 5 610 941 случай коронавируса. В общей сложности жертвами инфекции стали 137 925 человек, вылечился 5 068 901 пациент.