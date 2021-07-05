В восьми городах России в 2020 году зафиксировали неприемлемый канцерогенный риск

В восьми российских городах в 2020 году был зафиксирован неприемлемый канцерогенный риск. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения России в 2020 году».

«Неприемлемый канцерогенный риск (выше 1×10–4) зафиксирован в городах Нижний Тагил, Челябинск, Магнитогорск, Медногорск, Красноярск, Чита, Омск, Липецк. При этом канцерогенные риски рассматриваются как недооцененные — по данным расчетов рассеивания, концентрации ряда канцерогенных примесей были в ряде случаев ниже инструментально измеряемых», — говорится в докладе.

Уточняется, что за последние десять лет на территории России отмечается значительное снижение доли проб атмосферного воздуха с превышением предельно-допустимых концентраций по содержанию алифатических непредельных углеводородов, кадмия, ртути, мышьяка и других химических веществ.

Ранее главный онколог «СМ-Клиника» Александр Серяков рассказал, что 50 г сырокопченой колбасы по своей канцерогенности равноценны выкуренной пачке сигарет.