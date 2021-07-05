В прошлом году в России инфекционных и паразитарных заболеваний стало больше на 13%

Число случаев инфекционных и паразитарных заболеваний в России в 2020 году выросло на 13% по сравнению с годом ранее. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на доклад Роспотребнадзора «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2020 году».

«В 2020 году в Российской Федерации зарегистрировано 37 миллионов 507 тысяч 161 случай инфекционных и паразитарных заболеваний, что на 13% выше суммы заболеваний по данным 2019 года (33 миллиона 086 тысяч 203 случая)», — говорится в документе.

В докладе отмечается, что в стране прослеживается «слабо выраженная тенденция роста заболеваемости инфекционными болезнями». При этом экономический ущерб, нанесенный инфекционной патологией, в прошлом году вырос на 2,57%.

В настоящее время на фоне пандемии коронавируса, считает директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов, власти могут начать вводить локдауны, если к середине июля ситуация с коронавирусом в России не стабилизируется. По его словам, сценарии ограничительных мер «уже прописаны» и, если положение не улучшится, правительство «должно действовать».

В то же время в Кремле говорят, что, чтобы вопрос локдауна в России даже не обсуждался, всем необходимо пройти вакцинацию. Однако, по признанию пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, ситуация с коронавирусом в стране остается напряженной.