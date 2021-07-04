Суд отказал в аресте мэра Лобни

Лобненский городской суд Московской области не удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу мэра Лобни Евгения Смышляева, сообщает ТАСС со ссылкой на суд.

«В отношении него избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий на срок до 16 августа», — сообщили в инстанции.

2 июня стало известно о задержании Смышляева. Мэр Лобни стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий, его также подозревают в причастности к другим коррупционным преступлениям. Следствие просило об аресте задержанного.

Евгения Смышляева избрали главой Лобни в 2017 году по результатам конкурса по отбору кандидатур на должность. Он родился в 1983 году. В 2004 году окончил МГУ имени Ломоносова по специальности «Экономика». В 2012 году поступил на муниципальную службу в администрацию города.