Задержан подозреваемый в убийстве вдовы отравленного банкира Пузикова

Подозреваемый в убийстве Екатерины Пузиковой задержан. Им оказался бывший муж девушки Александр Рясков, которого полиция объявила в розыск сразу после обнаружения тела, передает Telegram-канал «112».

Представитель СК по Самарской области подтвердила информацию о задержании Ряскова изданию «Волга Ньюс».

Ранее сообщалось, что в Самаре обнаружена мертвой вдова отравленного в 2012 году заместителя директора самарского филиала Россельхозбанка Дмитрия Пузикова Екатерина Сокирская. Тело 33-летней Сокирской было найдено ее отцом утром 3 июля, на нем было несколько ножевых ранений.

Дмитрий Пузиков был отравлен в 2012 году, обвинение в его убийстве было предъявлено Сокирской. Вдову банкира приговорили к семи годам колонии общего режима, однако вскоре приговор был отменен из-за нарушений в ходе предварительного следствия.

Сокирская была повторно приговорена к лишению свободы в 2017 году, тогда ей назначили 9 лет колонии, однако апелляционная инстанция оправдала вдову Пузикова. Впоследствии она отсудила у государства 1,75 млн рублей за незаконное уголовное преследование.