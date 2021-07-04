Смерч в Краснодарском крае попал на видео

В нескольких километрах от берега возле села Кабардинка в Краснодарском крае образовался смерч. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что сейчас южные области России находятся во власти циклона — он, в частности, обрушился на Крым и Новороссийск. Власти регионов призвали горожан не пользоваться личным транспортом без необходимости и не выходить на улицу.

Ранее Гидрометцентр предупредил о преждевременном начале сезона смерчей на Черном море. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, смерчи не будут выходить на побережье. При этом начало сезона на три месяца раньше срока «необычно», добавил он, так как обычно такие явления возникают в августе-сентябре, когда температура воды около 25°C.

Глава МЧС Евгений Зиничев сообщил, что в России наблюдается рост числа опасных природных явлений, в том числе из-за изменений климата. По его словам, в последние годы в стране прослеживается тенденция к увеличению количества смерчей, ливней, градов и шквалов.