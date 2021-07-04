Песков заявил о необходимости жестких мер в пандемию коронавируса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация с коронавирусом требует от властей достаточно жестких мер.

По его словам, ковидное время – та реальность, с которой нам придется еще жить.

«Это требует от властей достаточно жестких мер, это требует от нас ответственности в плане вакцинации. И требует от нас понимания чрезвычайности ситуации в плане адаптации к ней и подстраивания нашей жизни под те условия, которые нам диктует эта опасность», — сказал он в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

По последним данным, в России выявили больше 25 тысяч случаев коронавируса за сутки. За весь период пандемии коронавирус был зафиксирован у 5 610 941 жителя России, вылечились 5 068 901, скончались 137 925.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о хорошей скорости вакцинации в городе.