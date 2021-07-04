В Москве самолет экстренно приземлился из-за инсульта у бортпроводника

Трансконтинентальный лайнер Singapore Airlines экстренно приземлился в московском аэропорту Домодедово из-за инсульта у бортпроводника. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Авиалайнер Airbus A-350 выполнял рейс из Копенгагена в Сингапур. Через воздушное пространство России он должен был проследовать транзитом.

Командир воздушного судна связался с диспетчерами и сообщил, что у одного из членов экипажа случился гипертонический криз. После этого диспетчеры предложили изменить курс и посадить самолет в Москве.

Самолет совершил успешную посадку в Домодедово. На аэродроме бригада реаниматологов диагностировала у мужчины инсульт, он был госпитализирован.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолет японской авиакомпании All Nippon Airways, выполнявший рейс из Парижа в Токио, экстренно сел в Новосибирске. Одному из членов экипажа стало плохо.