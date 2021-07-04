Японские спасатели смогли выкопать из оползня 19 выживших

Японские спасатели смогли выкопать из оползня, который произошел из-за ливней в городе Атами, префектура Сидзуока, 19 выживших, сообщает агентство «Киодо» со ссылкой на премьер-министра страны Ёсихидэ Сугу.

«На данный момент у нас есть информация о двух погибших, еще двое пострадали. В настоящее время спасены 19 человек. Несколько человек числятся пропавшими без вести. Ущерб, по предварительным оценкам, нанесен 130 домам и постройкам», — заявил Суга.

Ранее стало известно, что в японском городе Атами в префектуре Сидзуока сошедший с гор оползень снес и уничтожил около 80 домов и пострадали 20 человек.

По оценкам метеорологов, за три дня в префектуре Сидзуока выпало около 550 миллиметров осадков, в в префектуре Канагава — 780 миллиметров, что превысило месячный уровень осадков.

В Японии сейчас происходит сезон дождей, который является частью Восточно-азиатского сезона, обычно он проходит в период между 7 июня и 20 июля.