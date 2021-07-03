Участницу Pussy Riot арестовали на 15 суток

Суд арестовал участницу группы Pussy Riot Веронику Никульшину на 15 суток из-за ее предполагаемого участия в акции на матче чемпионата Европы по футболу. Об этом рассказал ее адвокат Дмитрий Захватов, сообщает ТАСС.

«Суд признал Никульшину виновной в совершении административного правонарушения и арестовал ее на 15 суток», — сказал он.

Как следует из материалов дела, она пыталась сорвать одно из мероприятий, которые связаны с этим футбольным мероприятием.

О задержании Никульшиной в Подмосковье стало известно накануне.

17 июня Веронику Никульшину задержали по подозрению в попытке сорвать чемпионат Европы — 2020 в Санкт-Петербурге. Позже стало известно, что Дорогомиловский суд Москвы арестовал ее на 15 суток за неповиновение полиции.