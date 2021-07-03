Обязательный масочный режим вводят в мечетях и храмах Чечни

В Чечне, начиная с 4 июля, вводится масочный режим в мечетях, храмах и общественном транспорте. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональный оперштаб.

В результате мечети и храмы должны быть заполнены не более чем наполовину, а ношение масок для прихожан становится обязательным.

«Очень важно, чтобы прихожане также имели при себе документ, подтверждающий проведение вакцинации от коронавируса», — уточнила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Рита Термулаева.

Ношение защитных масок в рабочее время станет обязательным и для всех водителей общественного транспорта.

«С завтрашнего дня пассажиры, не использующие средства индивидуальной защиты, не будут допускаться на общественный транспорт республики», — добавили в Министерстве транспорта и связи Чечни.

В ведомстве обратили внимание, что «случаи вспышек COVID-19 стремительно растут и для противодействия ее распространению Роспотребнадзором Чечни вводятся дополнительные меры».

Чечня отменила обязательный масочный режим уже в феврале этого года.