СК показал кадры с места убийства самарского адвоката Сокирской

Самарское управление Следственного комитета России опубликовало видеозапись с места убийства вдовы отравленного в 2012 году банкира Дмитрия Пузикова, адвоката Екатерины Сокирской.

На кадрах видно, что в квартире погибшей работают сотрудники правоохранительных органов.

Как сообщает СК, на теле женщины обнаружены признаки насильственной смерти, в частности телесные повреждения в области головы. По предварительным данным, повреждения были нанесены твердым тупым предметом. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

Ранее сообщалось, что Сокирская была найдена мертвой в своей квартире.

Дмитрий Пузиков был отравлен в 2012 году, обвинение в его убийстве было предъявлено Сокирской. Вдову банкира приговорили к семи годам колонии общего режима, однако вскоре приговор был отменен из-за нарушений в ходе предварительного следствия.

Сокирская была повторно приговорена к лишению свободы в 2017 году, тогда ей назначили 9 лет колонии, однако апелляционная инстанция оправдала вдову Пузикова. Впоследствии она отсудила у государства 1,75 млн рублей за незаконное уголовное преследование.