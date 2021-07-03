Собянин отметил вклад московского бизнеса в процесс вакцинации

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о темпах вакцинации в столице, сообщив, что первый компонент получили 60% работников более 1,5 тыс. московских предприятий.

«Огромный вклад в проведение вакцинации вносит московский бизнес. О вакцинации первым компонентом 60% работников уже отчитались свыше 1500 городских предприятий», — написал он в своем блоге.

За минувшие сутки в столице выявили 7 446 случая заражения коронавирусом, были госпитализированы 1 756 человек, скончались 116 пациентов. За весь период пандемии в Москве зафиксировали более 1,3 случаев COVID-19, скончались более 22 тыс. человек.

Ранее главный санитарный врач Москвы Елена Андреева подписала постановление об обязательной вакцинации 60% всех сотрудников сфер торговли, услуг, образования и транспорта столицы на фоне ухудшения ситуации по коронавирусу. Ответственность за вакцинацию возложена на руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей, а контролировать ход прививочной кампании будут московские власти.