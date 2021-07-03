Вдову отравленного банкира Пузикова нашли мертвой

В Самаре обнаружена мертвой вдова отравленного в 2012 году заместителя директора самарского филиала Россельхозбанка Дмитрия Пузикова Екатерина Сокирская, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального управления Следственного комитета.

В настоящее время проводится проверка.

Тело 33-летней Сокирской было найдено ее отцом утром 3 июля, сообщает 63.ru со ссылкой на адвоката Андрея Соколова.

«Предположительно, все произошло вечером в пятницу, 2 июля, в квартире девушки <...> На теле Екатерины было несколько ножевых ранений», – рассказал юрист.

Дмитрий Пузиков был отравлен в 2012 году, обвинение в его убийстве было предъявлено Сокирской. Вдову банкира приговорили к семи годам колонии общего режима, однако вскоре приговор был отменен из-за нарушений в ходе предварительного следствия.

Сокирская была повторно приговорена к лишению свободы в 2017 году, тогда ей назначили 9 лет колонии, однако апелляционная инстанция оправдала вдову Пузикова. Впоследствии она отсудила у государства 1,75 млн рублей за незаконное уголовное преследование.