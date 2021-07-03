В Астраханской области утонули пенсионерка и двое ее внуков

В Астраханской области на берегу реки Бахтемир нашли тело женщины, ее внуки четырех и шести лет пропали без вести. Об этом сообщил представитель ГУМЧС России по региону, передает РИА «Новости».

Предполагается, что женщина 1964 года рождения утонула в реке. Как рассказали родственники погибшей, утром она ушла купаться с внуками 2015 и 2017 годов рождения.

«По предварительной информации, дети утонули, на берегу обнаружены детские личные вещи», — сказал представитель ведомства.

В настоящее время водолазы и волонтеры ведут поиски детей.

В СУСК России по Астраханской области также сообщили, что по факту гибели местной жительницы, а также исчезновения двух детей в возрасте четырех и шести лет организована проверка.

Ранее сообщалось, что в Забайкалье многодетная мать нашла дочь мертвой и ушла выпивать к подруге.