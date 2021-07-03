Врач рассказал, как коронавирусом болеют получившие прививку

Вспышка коронавируса затронула и тех, кто уже вакцинировался от него. Об этом рассказал иммунолог, гендиректор компании «Клиникал Экселанс Груп», кандидат медицинских наук Николай Крючков, сообщает радио Sputnik.

По его словам, такие пациенты редко переносят болезнь в тяжелой форме, потому что вероятность этого снижается на 98-99%.

«Если уж человек заболевает после вакцинации, то заболевает легко в подавляющем большинстве случаев», — сказал он.

Также Крючков отметил, что человек, заболевший после вакцинации, будет заразен для окружающих меньшее время, не более трех-четырех дней.

Ранее заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что в столице почти 60% работников сферы ЖКХ прошли вакцинацию от коронавируса.

16 июня правительства Москвы и Московской области объявили об обязательной вакцинации против COVID-19 для отдельных категорий граждан. Согласно постановлению главного санитарного врача столицы Елены Андреевой, в общей сложности должны быть привиты как минимум 60% от общей численности работников сфер услуг, торговли и транспорта.