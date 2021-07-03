Милонов попросил главу МВД вернуть «скопинского маньяка» за решетку

Депутат Госдумы Виталий Милонов попросил главу МВД Владимиру Колокольцеву изолировать от общества Виктора Мохова, известного как «скопинский маньяк». Парламентарий уже направил соответствующий запрос министру, передает РИА «Новости».

«Прошу вас принять предусмотренные законом меры, направленные на изоляцию поднадзорного Виктора Мохова от общества в связи с систематическим нарушением им запретов и ограничений, установленных судом в рамках административного надзора», — сказано в депутатском обращении.

По словам Милонова, в пятницу в СМИ появились сообщения о том, что «скопинский маньяк» нарушил ограничения, устанавливаемые при административном надзоре за освобожденным лицом, в частности запрет на использование телефонной связи.

Как сообщалось, в июне Рязанский областной суд запретил Мохову общаться с журналистами и посещать кафе, где продается алкоголь.

В марте, после освобождения из колонии за мужчиной установили надзор на шесть лет: ему нужно регулярно отмечаться в ОВД, нельзя посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы района.

В 2004 году Скопинский районный суд приговорил Виктора Мохова к 17 годам колонии строгого режима за насилие и издевательства над двумя девушками в бункере, в дальнейшем этот срок был сокращен до 16 лет 10 месяцев.

После освобождения Мохов дал интервью Ксении Собчак, в котором, в числе прочего, заявил о своих чувствах к одной из жертв Екатерине Мартыновой и выразил желание «помочь» зачать детей второй жертве Елене Самохиной.