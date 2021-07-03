Эпидемиолог заявил, что вакцинация беременных защитит от тяжелых последствий COVID-19

Директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян заявил, что вакцинация от коронавируса безопасна для беременных и способна защитить их от тяжелых последствий, которые могут возникнуть от перенесенного COVID-19, передает ТАСС.

Он отметил, что в настоящее время «уже можно с уверенностью говорить о безопасности вакцинации беременных».

«В мире накоплено достаточно данных о влиянии вакцинации на плод. Поэтому иммунизация мам, именно своевременная иммунизация будущих мам — это надежная возможность защитить», — сказал Тотолян.

Ученый указал, что речь идет, в том числе и о защите от возможных выкидышей вследствие заболевания коронавирусной инфекцией.

Он добавил, что исключения касаются тех женщин, которым не рекомендуется получать прививку по медицинским показаниям.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что вакцинация беременных от коронавируса обеспечит защиту от COVID-19 и новорожденным, которые получат ее в результате грудного вскармливания.

Также он заявил, что антитела к коронавирусной инфекции могут передаваться ребенку через плаценту.