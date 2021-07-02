Мэра Кисловодска выводят из искусственной комы после падения с электросамоката

Главу Кисловодска Александра Курбатова, упавшего с электросамоката, начали выводить из искусственной комы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на администрацию города.

»Александр Курбатов продолжает проходить лечение в медицинском центре им. Бурденко. На сегодняшний день врачи поэтапно выводят его из искусственной комы. Специалисты отмечают, что организм положительно реагирует на лечение», — отметили в администрации.

Там также дополнили, что решение о необходимости хирургических вмешательств будет приниматься после нормализации состояния Курбатова.

Ранее стало известно, что упавшего с самоката главу Кисловодска транспортировали на лечение в Москву.

12 июня после падения с электросамоката мэр Кисловодска Александр Курбатов получил черепно-мозговую травму, закрытый перелом ребер слева и тупую травму живота. Глава города был найден без сознания около местного санатория случайным прохожим. Курбатова госпитализировали и провели операцию.