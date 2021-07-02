Мужчина умер на Украине после вакцинации Pfizer

В Винницкой области Украины вечером 2 июля скончался мужчина, которому в этот день сделали прививку от коронавируса вакциной Comirnaty/Pfizer-BioNTech. Об этом сообщается на сайте министерства здравоохранения Украины.

«2 июля в 18.02 зафиксирована смерть 47-летнего мужчины. Соответствующая информация поступила в Государственный экспертный центр Минздрава Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что прививка против коронавируса была проведена мобильной бригадой в 13.45.

«В 17.00 у пациента появились жалобы на тошноту, потеря сознания. Была сразу вызвана экстренная медицинская помощь, которая провела реанимационные мероприятия. К сожалению, в 18.02 медики констатировали смерть мужчины», — рассказали в министерстве.

Согласно данным департамента здравоохранения Винницкой области, пациент получил вакцину Comirnaty/Pfizer-BioNTech. У еще пяти других людей, получивших прививку из одного флакона с умершим, состояние удовлетворительное.

«Случай смерти зарегистрирован как неблагоприятное событие после иммунизации, поскольку смерть произошла в течение 30 дней после вакцинации против COVID-19», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что около трети британцев, скончавшихся в результате заражения индийским вариантом коронавируса, получили две дозы вакцины от COVID-19.