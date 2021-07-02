Столичные полицейские помогли ребенку, застрявшему в тренажере на площадке

Полицейские столицы помогли мальчику, который застрял в тренажере для спины на детской площадке. Инцидент произошел в парке в районе Ростокино, заявили агентству «Москва» представители ГУ МВД России по городу.

«Поступило сообщение о том, что в одном из парков на улице Бажова на детской площадке в конструкции застрял ребенок. Прибыв по указанному адресу, полицейские увидели, что мальчик застрял в конструкции тренажера для спины. Он почти провалился внутрь, но успел зацепиться», — уточнили в ведомстве.

В скором времени сотрудники полиции смогли успокоить ребенка, пока дожидались спасателей. Оперативные службы, прибыв на место, вскрыли конструкцию, и у мальчика получилось выбраться.

Ребенка передали родителям, они выразили благодарность всем, кто участвовал в спасательной операции.

Ранее в Прикамье полицейские вдвоем спасли 10 человек из горящей пятиэтажки. Участковый Андрей Ефимов и водитель дежурной части Владимир Воротников первыми прибыли на место инцидента.