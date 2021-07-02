Участница Pussy Riot Никульшина снова задержана

В Подмосковье снова задержана участница Pussy Riot Вероника Никульшина из-за ее возможного участия в акции на матче чемпионата Европы по футболу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката задержанной Мансура Гильманова.

«Задержание Никульшиной произошло под Солнечногорском Московской области. Ее задержали сотрудники второго оперполка полиции. Они заявили, что у нее проблемы с документами», — рассказал адвокат.

Гильманов напомнил, что девушка два дня назад вышла из спецприемника, где отбывала арест.

По словам защитника, полицейских «не смутило, что Никульшина находилась под Солнечногорском, который очень далеко находится от Петербурга, где проходит матч».

Адвокат уточнил, что он отправился в отделение полиции для выяснения причины задержания Никульшиной и оказания ей правовой помощи.

17 июня Веронику Никульшину задержали по подозрению в попытке сорвать чемпионат Европы — 2020 в Санкт-Петербурге. Позже стало известно, что Дорогомиловский суд Москвы арестовал ее на 15 суток за неповиновение полиции.