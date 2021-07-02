Финляндия изменит правила въезда в страну

Парламент Финляндии утвердил новые правила въезда в страну, сообщает Yle.

Теперь от путешественника не будут требовать тест на коронавирус, если он прошел полный курс вакцинации или переболел COVID-19 в течение последних 6 месяцев. Также право на въезд можно получить при наличии теста на коронавирус, который был сделан в течение 3-5 дней до въезда в Финляндию.

При этом, если турист въезжает в страну с отрицательным тестом на COVID-19 или получил только одну прививку двухкомпонентной вакцины, он должен будет сдать еще один тест в течение 3-5 дней после прибытия в Финляндию. Дети младше 15 лет предоставлять справки не должны, уточняет телеканал.

Кроме того, парламент позволил беспрепятственно приезжать в Финляндию туристам из стран с низким уровнем заболеваемости. На данный момент, в такой список входят страны, где число заражений коронавирусом за последние две недели не превысило 25 случаев на 100 тыс. жителей.

Закон будет действовать до 15 октября.

Ранее Финляндия призвала своих граждан не ездить в Россию из-за ситуации с COVID-19.