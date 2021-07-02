Невакцинированные россияне смогут привиться на Кубани по месту отдыха

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что россияне, не получившие вакцину от коронавируса, смогут привиться в Краснодарском крае по месту отдыха после 1 августа в течение трех дней, передает РИА «Новости».

«Начиная с 1 августа наши граждане могут приезжать на территорию Краснодарского края, имея при себе сертификат вакцинированного», — сказала она.

При этом непривитым россиянам для въезда в регион нужно будет иметь при себе ПЦР-тест, действительный в течение 72 часов. Это же касается людей с медицинским отводом от вакцинации.

Ранее сообщалось, что отели и санатории Краснодарского края с 1 июля будут заселять туристов по справке о перенесенном COVID-19, по отрицательному ПЦР-тесту, либо по сертификату о вакцинации. Для детей до 14 лет документов такого рода не требуется, подросткам от 15 до 18 лет нужно предъявлять отрицательный ПЦР-тест или справку о перенесенном заболевании. С 1 августа по ПЦР-тесту смогут въехать только те, кто имеет противопоказания к прививке.