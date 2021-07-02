В России произведено более 3,4 млн доз «ЭпиВакКороны»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Фотография вакцины от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» от центра... Фотография вакцины от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» от центра...
Фотография вакцины от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» от центра...
Центр «Вектор»

В России произведено более 3,4 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКороны». Об этом сообщили в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора, передает ТАСС.

Отмечается, что в настоящее время в гражданский оборот введено более 3,1 млн доз, со складов отгружено более 2,4 млн доз.

1 июля сообщалось, что в Москве закончилась вакцина «ЭпиВакКорона».

Как уточнили в «Векторе», отгрузка 750 тыс. доз вакцины ожидается в начале следующей недели.

Ранее стало известно, что центр «Вектор» готов передать технологию производства новой вакцины «ЭпиВакКорона-Н» зарубежным партнерам.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». На данный момент в стране зарегистрированы три вакцины от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».