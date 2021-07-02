В России произведено более 3,4 млн доз «ЭпиВакКороны»

В России произведено более 3,4 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКороны». Об этом сообщили в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора, передает ТАСС.

Отмечается, что в настоящее время в гражданский оборот введено более 3,1 млн доз, со складов отгружено более 2,4 млн доз.

1 июля сообщалось, что в Москве закончилась вакцина «ЭпиВакКорона».

Как уточнили в «Векторе», отгрузка 750 тыс. доз вакцины ожидается в начале следующей недели.

Ранее стало известно, что центр «Вектор» готов передать технологию производства новой вакцины «ЭпиВакКорона-Н» зарубежным партнерам.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». На данный момент в стране зарегистрированы три вакцины от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».