Исполняющим обязанности ректора ВШЭ стал Никита Анисимов

Исполняющим обязанности ректора НИУ ВШЭ стал глава Дальневосточного федерального университета Никита Анисимов, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра науки и высшего образования Валерия Фалькова.

Глава ведомства рассказал об этом на ученом совете вуза.

1 июля Ярослав Кузьминов покинул пост ректора Высшей школы экономики. Сообщалось, что он станет научным руководителем НИУ ВШЭ, сменив на этой должности одного из основателей университета, 87-летнего Евгения Ясина.

Свое решение Кузьминов объяснил желанием заниматься научной деятельностью и проектной работой. По его словам, должность ректора не должна навечно оставаться за одним человеком, и он «не хочет стареть» на этом посту.

После этого президент России Владимир Путин наградил Кузьминова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.