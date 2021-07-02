Большинство россиян не любит голосовые сообщения или считает их неуместными

Почти половина (48%) россиян не одобряют использование голосовых сообщений при общении в мессенджерах, показал опрос Rambler&co.

«23% считают, что чаще всего они неуместны, 15% – что чаще уместны. 9% пользуются ими, предварительно спросив разрешения у собеседника, и только 5% любят войсы и часто их записывают», — говорится в результатах исследования.

Всего переписываются в мессенджерах 57% жителей России. У 39% опрошенных установлено два активных мессенджера, один - у 30%, а еще 23% россиян переключаются между тремя-четырьмя такими приложениями.

Кроме того, 20% участников опроса общаются при помощи социальных сетей, а 13% пишут СМС-сообщения. «SMS до сих пор опережают более современный формат видеозвонков – за него проголосовала всего одна десятая часть опрошенных», — показало исследование.

При этом почти половина опрошенных (47%) признаются, что мессенджеры не заменили им телефонные звонки и другие способы общения. Могут обойтись без звонков почти четверть (23%) россиян, а 20%, наоборот, предпочитают перепискам телефонный разговор. В то же время 10% звонят только по экстренным поводам.

В работе более трети (40%) респондентов пользуются одним мессенджером. При этом 17% распределяют рабочие чаты в отдельную папку, 14% в личное время отключают уведомления, 9% используют разные аккаунты для работы и частной жизни. Треть опрошенных (31%) предпочитают в работе корпоративные способы связи, а еще 29% переключаются между приложениями для работы и личных переписок.

Ранее россияне оценили важность связей и знакомств для продвижения в работе. Выяснилось, что каждый четвертый респондент считает их необходимыми для продвижения, а 44% — полезными.