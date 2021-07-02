На Кубани изменились правила въезда для туристов

Власти Кубани изменили правила въезда для туристов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление оперативного штаба Краснодарского края.

«Дополнение в курортные правила: при заселении в отели и гостиницы справки и ПЦР-тесты не нужны детям до 14 лет включительно. Согласно рекомендации санитарных врачей, губернатор Вениамин Кондратьев подписал соответствующие изменения в постановление «О введении режима повышенной готовности», — пояснили в штабе.

В сообщении пресс-службы администрации региона также говорится, что с 1 июля несовершеннолетним в возрасте от 15 до 18 лет нужно предъявлять отрицательный ПЦР-тест или справку о перенесенном заболевании.

Ранее сообщалось, что отели и санатории Краснодарского края с 1 июля будут заселять туристов по справке о перенесенном COVID-19, по отрицательному ПЦР-тесту, либо по сертификату о вакцинации. Для детей до шести лет документов такого рода не требуется. С 1 августа по ПЦР-тесту смогут въехать только те, кто имеет противопоказания к прививке.