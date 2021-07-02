Путин наградил покидающего пост ректора НИУ ВШЭ орденом

Президент России Владимир Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени Ярослава Кузьминова, который покидает пост ректора Высшей школы экономики. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Президент своим Указом наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени Ярослава Кузьминова», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Кузьминов решил покинуть пост ректора Высшей школы экономики. Он станет научным руководителем НИУ ВШЭ и сменит на этой должности другого основателя университета, 87-летнего Евгения Ясина.

Свое решение Кузьминов объяснил желанием заниматься научной деятельностью и проектной работой. По его словам, должность ректора не должна навечно оставаться за одним человеком, и он «не хочет стареть» на этом посту.

Кто станет руководителем Высшей школы экономики, пока не сообщается.