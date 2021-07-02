Лавров получил списки находящихся в тюрьмах США россиян для возможного обмена

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова направила главе МИД РФ Сергею Лаврову списки российских граждан, находящихся в тюрьмах в США, для возможного обмена. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу омбудсмена.

Москалькова 18 июня заявила, что отправит министру списки находящихся в американских тюрьмах россиян для возможного обмена, в частности, речь идет о Константине Ярошенко, Викторе Буте и целом ряде других людей.

«Да, письмо направлено», — сказал представитель пресс-службы.

Ранее президент России Владимир Путин по итогам встречи с американским коллегой Джо Байденом в Женеве 16 июня заявил, что во время переговоров была затронута тема обмена осужденными и в этой сфере могут быть найдены компромиссы.

Позднее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в российских тюрьмах в настоящее время находится 17 американцев, а в американских тюрьмах содержится около сотни россиян.

Константин Ярошенко был задержан в Либерии в 2010 году. В 2011 году в США его приговорили к 20 годам тюремного заключения, признав виновным в сговоре с целью организации поставки наркотиков. Он отбывает срок в тюрьме в городе Данбери, штат Коннектикут. Вашингтон отказал россиянину в депортации на родину.

Виктор Бут был арестован в Таиланде по запросу США в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и вывезен в Соединенные Штаты. В 2012 году суд в Нью-Йорке признал россиянина виновным в подготовке сговора с целью убийства американцев и материальной поддержки терроризма.