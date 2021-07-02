В Москве на стройках по программе реновации не хватает семь тысяч рабочих

В Москве на стройках, которые ведутся в рамках программы реновации, не хватает порядка семи тысяч рабочих, сообщил РИА «Новости» руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

«По нашим оценкам, компаниям, работающим по программе, и Фонду реновации месяц назад в среднем не хватало около семи тысяч рабочих... Надо менять количество на какие-то другие способы достижения результата», — сказал он.

По его словам, оперативно повлиять на ситуацию только административными мерами невозможно — необходимо уделить внимание повышению производительности труда и механизации всех процессов.

«В совокупности это приведет к тому, что вместо условных ста человек работу могут выполнить семьдесят», — заявил Левкин.

Чиновник надеется, что текущий недостаток рабочих не отразится на сроках программы и пересматривать графики переселения не придется.

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