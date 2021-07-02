Эксперт предупредил о возможных неврологических осложнениях от коронавируса

Различные неврологические нарушения могут возникать у пациентов с коронавирусной инфекцией в качестве осложнений, но систематизированных данных о частоте этих расстройств пока еще нет, сообщил внештатный невролог Минздрава России Михаил Мартынов, которого цитирует ТАСС.

«Серьезные неврологические нарушения как осложнения COVID-19 включают церебральные инсульты (геморрагические и ишемические), инфекционные поражения центральной нервной системы — менингоэнцефаломиелиты, острые рассеянные энцефаломиелиты, — а также поражения периферической нервной системы в виде аутоиммунных полиневропатий.», — сказал он.

Мартынов добавил, что в зарубежной и отечественной медицинской литературе можно встретить немало публикаций с описанием единичных наблюдений или серий наблюдений пациентов с неврологическими осложнениями после COVID-19.

Эксперт отметил, что некоторые неврологические симптомы после перенесенного заболевания могут сохраняться в течение нескольких недель и даже месяцев.

Он напомнил, что единственной защитой от коронавируса и его последствий является прививка.

Ранее врач рассказал, какая диета облегчит течение коронавируса.