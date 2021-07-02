60 тысяч тамбовчан остались без воды

Больше 60 тыс. жителей Тамбова остались без воды из-за аварии на водоводе. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Спасатели получили информацию об аварии вечером в четверг, 1 июля.

«В результате повреждения вода отключена в северной части города. В зону нарушения холодного водоснабжения попадает до 3993 дома с населением 63 214 человек», — говорится в сообщении.

Ожидается, что ремонтные работы завершатся в пятницу днем. Для жителей города организован подвоз воды.

Ранее водоснабжение в домах свыше 54 тыс. жителей Вязьмы в Смоленской области было нарушено из-за прорыва трубы. В зону отключения попали 4 390 домов различной этажности, где живут 54 754 человека, в их числе 12 378 детей.