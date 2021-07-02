Эксперт прогнозирует снижение роста заболеваемости коронавирусом в июле

Андрей Исаев, генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ, считает, что в июле в России возможно снижение роста заболеваемости коронавирусом, сообщает ТАСС.

«Эпидемии развиваются волнами, после роста всегда идет спад. Я надеюсь, что текущая волна пойдет на спад к середине июля», — заявил Исаев.

Он уточнил, что следующую волну нужно ждать к осени 2021 года.

«Ждем новую волну, начиная с конца сентября. Если вы получили первый компонент прививки, то ваш иммунитет будет готов как раз к четвертой волне», — считает Исаев.

Эксперт считает, что именно в четвертую волну коронавируса станет очевиден эффект обязательной вакцинации отдельных групп населения.

«Продолжение роста числа заразившихся коронавирусом грустный, но ожидаемый факт. Этому способствует волнообразное развитие эпидемии, нежелание населения пользоваться медицинскими масками и очень низкие темпы вакцинации, хотя в последнее время они ускорились, но процент популяции привитых еще очень небольшой», — пояснил Исаев.

Ранее в России выявили максимальное число смертей от коронавируса третий день подряд.