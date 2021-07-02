Генпрокурор США объявил мораторий на смертные казни федерального уровня

Генеральный прокурор Соединенных Штатов Меррик Б. Гарланд ввел мораторий на казни на федеральном уровне американского законодательства, сообщается на сайте американского Минюста.

«Министерство юстиции должно обеспечить, чтобы каждому в федеральной системе уголовного правосудия не только предоставлялись права, гарантированные Конституцией и законами Соединенных Штатов, но и обращались с подсудимыми справедливо и гуманно. Это обязательство имеет особую силу в делах о смертной казни», — заявил генеральный прокурор Гарланд.

Мораторий вводится на время процесса пересмотра внутренней политики и правил Министерства юстиции США. Уточняется, что казни на федеральном уровне впервые за 20 лет были проведены в период с июля 2020 года по январь 2021 года.

Для проведения казней использовался препарат на основе пентобарбитала — это вызвало необходимость пересмотреть некоторые положения и дополнения к Федеральному протоколу исполнения наказаний и «Руководству по правосудию», документами, которые регламентируют проведение смертных казней в США на федеральном уровне.

В Соединенных Штатах смертная казнь как высшая мера наказания применяется как федеральными судами, так и местными судами в 28 штатах. В прошлый раз мораторий на смертные казни на федеральном уровне вводился в 2003 году.