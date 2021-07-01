Инфекционист Тимаков предрек новую волну коронавируса в России

Из-за нежелания россиян прививаться осенью страну ждет четвертая волна коронавируса. Об этом «Газете.Ru» заявил врач-инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.

«Сейчас у нас идет волна коронавируса «дельта»— от него мы никаким образом не защищены. К тому же, если человек только начинает прививаться, то иммунитет сформируется только через полтора месяца. У нас еще есть штамм «дельта плюс», который более заразный и контактный. В итоге, учитывая, что у нас огромное количество антипрививочников — иммунитета у них не будет», — сказал он.

Отказавшиеся от прививки будут подхватывать штаммы «дельта плюс» или «дельта» и заболевать, в связи с этим победить эпидемию в ближайшем будущем не получится, продолжил Тимаков.

«И вполне может быть такое, что мы увидим повторный рост заболеваемости — ту самую четвертую волну — сразу, не переходя в фазу стабилизации», — заключил он.

Ранее сообщалось, что в России за прошедший день выявили 23 543 больных коронавирусом, это максимальное значение с 17 января. Также было зафиксировано рекордные за все время пандемии 672 летальных исхода. Выздоровели 16 928 человек.