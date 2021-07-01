Ялта начнет открывать пляжи для купания со 2 июля

Запрет на купание в Ялте, где устраняют последствия наводнения, начнут снимать со 2 июля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу администрации города Янину Павленко.

«Утром дам информацию, какие пляжи (открываем — прим. ред. «Газета.Ru») первыми», — сказала Павленко.

Ранее глава администрации Ялты рассказала, что сумма ущерба, который город понес из-за наводнений и селевых потоков, вызванных сильными дождями с 16 по 20 июня составила 12,5 млрд руб.

Глава Ялты объяснила тяжелые последствия наводнения хаотичной застройкой.

Мощный циклон принес в Крым ливни, которые 17 июня привели к подтоплению свыше 300 зданий на востоке полуострова. За ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 мм). В Ялте временно прекратили подачу воды и полностью перекрыли проезд в подтопленный центр города.