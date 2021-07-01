Представитель Батуриной оценил новость о задержании ее брата

Представитель предпринимательницы Елены Батуриной Геннадий Теребков заявил, что у него нет информации о ведении следственных действий в отношении ее брата Виктора Батурина, задержанного в рамках уголовного дела о покушении на мошенничество. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

При этом он подтвердил, что Елена Батурина подавала заявление в полицию в связи с предполагаемыми мошенническими действиями в отношении нее.

По словам Теребкова, информация о каких-либо поражениях Елены Батуриной в судах в России или за рубежом, распространяемая сейчас адвокатами Виктора Батурина, — очевидная ложь.

«Все суды были выиграны Еленой Батуриной и подтверждали необоснованность претензий Виктор Батурина, его представителей и структур, использующих его в своих интересах», — сказал Теребков.

Ранее стало известно, что бизнесмен Виктор Батурин задержан в рамках уголовного дела о покушении на мошенничество в особо крупном размере.