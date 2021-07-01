Юрист оценил ужесточение наказания за повторную езду в нетрезвом виде

Число людей, повторно севших за руль в состоянии алкогольного опьянения, увеличивается. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на адвоката Алексея Гавришева.

«Полагаю, что связано это с тем, что, несмотря на санкцию статьи 264.1 УК РФ, предусматривающей лишение свободы на срок до двух лет, фактически в большинстве случаев нарушители наказываются лишь штрафом», — сказал он.

По мнению юриста, ужесточение закона должно привести к уменьшению количества подобных нарушений.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, увеличивающий срок лишения свободы за неоднократную езду в нетрезвом виде до трех лет. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Поправки вносятся в статью 264.1 Уголовного кодекса России. В предыдущей редакции закона предусматривался штраф до 300 тыс. рублей или лишение свободы на срок 1-2 года.