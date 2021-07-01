Кешбэк по детским путевкам за первый месяц составил 2,3 млрд рублей

За первый месяц действия программы детского туристического кешбэка, родителям в целом вернут 2,3 млрд руб., из них уже выплачено 1,1 млрд руб. Об этом в интервью «Газете.Ru» сообщил исполняющий обязанности директора Федерального центра детско-юношеского туризма и краеведения Леонид Проценко.

«С 25 мая по 23 июня продано 184 тыс. Сумма кешбэка где-то 2,3 млрд. По моей информации уже на сегодняшний день выплачено фактически 1,1 млрд», — сказал он.

Проценко также назвал стимулирование родительского спроса «замечательной мерой».

Напомним, программа детского кешбэка за путевки в оздоровительные летние лагеря стартовала 25 мая 2021 года. Она предполагает возврат 50% денег, потраченных на покупку путевки. Однако эта сумма не может превышать 20 тыс. руб., вне зависимости от стоимости поездки.