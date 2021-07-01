В Якутии возбудили дело после информации о ребенке, который выпил антисептик в ресторане

В пресс-службе следственного управления СК России по Якутии заявили, что следователями было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, которые не отвечали требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Об этом сообщает ТАСС.

1 июля в социальных сетях разместили информацию о том, что при заказе воды в ресторанном комплексе в Якутске официант подал стакан с антисептическим средством, мальчик сделал два глотка, после чего заплакал. Родители сразу же вызвали скорую помощь.

«По данному факту по указанию и. о. руководителя следственного управления СК РФ по Республике Саха (Якутия) незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в заведении общепита работает следователь, проводятся осмотр места происшествия, допросы персонала заведения, родителей ребенка и свидетелей, которые находились рядом с местом пришествия, а также изучаются записи с камер видеонаблюдения.

Прокуратура города организовала проверку, в ходе которой будет «дана оценка причинам и следствиям, способствовавшим причинению вреда ребенку».

В пресс-службе регионального Минздрава рассказали, что трехлетний ребенок был доставлен в медицинское учреждение. Клинических признаков отравления не было обнаружено, ребенок был отпущен домой.

Ранее в Москве было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство россиянки на Кубе. 53-летнюю женщину пытались отравить в ресторане в Гаване.