Врач рассказал, может ли коронавирус распространяться через систему кондиционирования

Коронавирус не распространяется через общую систему кондиционирования помещения, заразиться вирусом таким образом практически невозможно. Об этом на пресс-конференции сообщил заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.

«Связано [это] с так называемыми аэрозольгенерирующими процедурами в нашей практике. Это значит, что кислород, неинвазивная вентиляция легких, сама по себе обладает некой особенностью, так как вирусные частицы находятся вокруг этих самых аппаратов. <...> Но на самом деле, сегодня масса исследований, масса работ [существует] <...>, которые говорят, что нет, это не угроза. <...> Система кондиционирования практически то же самое», — сказал он.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в столице выявлено 7 597 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших достигло 1 365 812 человек. Кроме того, за это время в Москве было зарегистрировано 108 смертей, а за все время пандемии от коронавируса в городе умерли 22 556 человек.