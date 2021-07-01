В Тамбовской области ранили ножом активиста, готовившего обращение к Путину

​​На активиста из Тамбовской области Романа Герасимова, готовившего обращение к Путину из-за строительства мусорного полигона, совершено нападение. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел в 08.00 мск у дома активиста в селе Березовка. Трое неизвестных мужчин подкараулили Герасимова, вытащили его из автомобиля и начали избивать.

На шум выбежали его жена и сын, их неизвестные залили газовым балончиком. Самого активиста жестоко избили и три раза ударили ножом, попав в живот, грудь и ногу.

После нападения преступники скрылись на машине без номеров. Герасимов был госпитализирован в одну из Тамбовских больниц.

Ко вчерашней прямой линии с президентом России Владимиром Путиным Роман вместе с другими жителями Сосновского района готовил обращение с просьбой не допустить строительства мусорного полигона рядом с их домами. С ним связались из редакции и попросили быть готовыми выйти в эфир, однако неожиданно в этот день на территории Дегтянского сельсовета выключили интернет. Кроме того, в день прямого эфира неизвестные порезали колесо его автомобиля.

«Прямая линия» с российским президентом длилась 3 часа 42 минуты, за это время прозвучало 68 обращений. Основной блок вопросов, как и ожидалось, касался коронавируса COVID-19 и борьбы с последствиями пандемии.