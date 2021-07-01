Девушки на самокатах столкнулись лоб в лоб на пустой улице Петербурга
Катерина Медведева
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Девушки на электросамокатах столкнулись друг с другом в приморском районе Петербурга.
По данным «Фонтанки.ру», авария произошла на Комендантском проспекте у дома № 17/1 вечером 30 июня.
Источник в силовых структурах уточнил РИА «Новости», что пострадавшие — девушки 28 и 25 лет. В результате столкновения они были госпитализированы.
Обстоятельства произошедшего уточняются.
Ранее сообщалось, что в Петербурге запретили использовать электросамокаты пьяным и подросткам. Такое решение было принято местными властями после нескольких ДТП с самокатами с наездом на детей.